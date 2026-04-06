«Никогда не справятся»: Лукашенко поставил точку в многолетнем противостоянии США и Китая

Лукашенко заявил, что американцы никогда не справятся с Китаем
Кристина Кормилицына/РИА Новости

США показали свою уязвимость в Иране, им никогда не победить Китай. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Для них (США. — «Газета.Ru») главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко допустил, что США могут попытаться столкнуть Россию и Китай. Президент Белоруссии предположил, что американцы могут потребовать подобное за помощь России в урегулировании украинского конфликта. Лукашенко подчеркнул, что Москва не должна допустить этого.

В прошлом году министр финансов США Скотт Бессант заявил, что Соединенные Штаты и Китай навсегда останутся соперниками, и, по его словам, это естественно. Бессант добавил, что позиция Вашингтона по ситуации на Тайване остается неизменной. При этом министр отметил, что Вашингтон и Пекин поддерживают идею необходимости урегулирования конфликта на Украине.

Ранее WSJ заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
