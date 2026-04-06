Медведев поручил направить в Дагестан дополнительные средства после наводнения

Председатель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил направить в Дагестан дополнительные средства для ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба партии в мессенджере Max.

«Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил направить дополнительные силы и средства в Дагестан и усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в республике», — сказано в сообщении.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. На место происшествия направили аэромобильную группу регионального управления ведомства в составе 40 человек и пяти единиц техники. В результате эвакуировали более четырех тысяч человек.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.