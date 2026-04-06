Какао-порошок может замедлять потерю зрения, выяснили ученые

Какао-порошок может подавлять процессы, связанные с патологическим ростом сосудов в глазах и повреждением сетчатки. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сонгюнгван (Южная Корея). Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые сначала изучили действие какао на клетках кровеносных сосудов человека, а затем проверили его на двух моделях глазных заболеваний у мышей. В лабораторных экспериментах какао снижало активность белка HIF-1α, который включается при недостатке кислорода и запускает выработку веществ, стимулирующих образование новых сосудов.

Также какао уменьшало активность VEGF и других молекул, связанных с воспалением и патологическим изменением тканей. В результате сосудистые клетки хуже перемещались и реже формировали новые сосудистые структуры.

В модели повреждения роговицы у мышей какао уменьшало площадь патологического прорастания сосудов и снижало уровень маркеров воспаления и фиброза. В другой модели, имитирующей дегенерацию сетчатки, вещество помогало сохранить наружный слой клеток. Также уменьшалось повреждение поддерживающих клеток и стабилизировался уровень родопсина — белка, необходимого для нормальной работы светочувствительных клеток глаза.

Авторы считают, что какао может действовать как пищевой модификатор воспалительных и сосудистых процессов, связанных с ухудшением зрения. Однако исследование проводилось на клетках и животных, поэтому говорить о таком же эффекте у людей пока рано. Для подтверждения возможной пользы потребуются клинические исследования.

