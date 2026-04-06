Российский генерал погиб при крушении самолета в Крыму

При крушении самолета Ан-26 в Крыму погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании, пишет РИА Новости.

Чибис начал совещание с минуты молчания в память о погибших воинах-североморцах, которые находились на борту самолета, разбившегося 31 марта.

Ан-26 потерпел крушение во время планового полета. Воздушное судно упало в районе крымского села Куйбышево. По информации источника РИА Новости, самолет врезался в скалу. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что самолет следовал на военный аэродром Кача под Севастополем. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира. По данным Минобороны России, все они погибли.

Предварительной причиной трагедии названа техническая неисправность, какого-либо поражающего воздействия на самолет не зафиксировано. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Андрей Чибис пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших.

Ранее истребитель Су-30 упал в Крыму.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!