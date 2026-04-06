В России предложили использовать ЧОПы для безопасности морских грузоперевозок

Частные охранные предприятия (ЧОП) могли бы помогать государству обеспечивать безопасность российского торгового флота в условиях политики некоторых стран Европы по противодействию движению танкеров и сухогрузов РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Частные охранные предприятия. В их финансировании могло бы участвовать государство. Здесь они могли бы нанимать [людей] с опытом ведения боевых действий. Они могли бы в том числе быть в таких ЧОПах. Либо люди, которые вернулись с СВО по состоянию здоровья или еще каким-то проблемам, но при этом имеют определенные навыки и в то же время здоровье им позволяет выполнять подобного рода функции, они также могли бы входить в подобные охранные структуры», — отметил он.

Кнутов при этом напомнил, что военные корабли ВМФ России уже обеспечивают безопасность гражданского морского судоходства в интересах РФ.

«Здесь не нужно стесняться действовать в соответствии с международными нормами. Военные должны, если потребуется, открывать огонь в начале перед кораблем противника, а потом, если уже встанет вопрос о захвате или попытке захвата нашего какого-то сухогруза или танкера, то, естественно, уже предпринимать более решительные меры», — обратил внимание аналитик.

5 апреля стало известно, что беспилотник атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море, впоследствии судно затонуло.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двоих членов экипажа остается неизвестной.

В конце марта председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что силы ВМФ России обеспечивают безопасность морского судоходства по объектовому и зональному принципам.

