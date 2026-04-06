Власти Новороссийска рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ

В Новороссийске более 29 домов получили повреждения после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

После снятия угрозы атаки начались работы с участием экстренных служб.

«На объезде осмотрел поврежденные объекты инфраструктуры. По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 10 многоквартирных и 15 частных домов в Южном и Восточном районах», — написал он.

Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, здание детского сада в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике получило повреждения в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. По словам главы города Алексея Богодистова, было решено закрыть дошкольное учреждение на ближайшую неделю. На это время 120 воспитанников переведут в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

ВСУ начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля. Системы оповещения и оперативные службы в ряде городов — Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике — были приведены в состояние готовности. По последним данным, в результате ударов пострадали 10 человек.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.