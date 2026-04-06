Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ФАС решило изучить цены на куриные яйца и молоко

Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России займется анализом формирования цен на куриные яйца и питьевое молоко в розничной торговле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба уже направила запросы ценообразования на куриные яйца и молоко в крупнейшие федеральные торговые сети, чтобы изучить обоснованность установления цен на них. Организации должны будут представить в ФАС России информацию о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах их закупки и реализации за период с января по апрель 2026 года.

В ФАС разъяснили, что в рамках анализа будет оценено ценообразование по всем товарным позициям, которые закупают и реализуют торговые сети, причем без учета их ценового сегмента.

«В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство будет незамедлительно пресекать их, принимая соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении ФАС.

5 апреля депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Ярослав Самылин и вице-спикер Владислав Даванков направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на куриные яйца в преддверии Пасхи 2026 года.

Ранее эксперт оценил цены на томаты в российских магазинах.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!