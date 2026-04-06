ФАС решило изучить цены на куриные яйца и молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России займется анализом формирования цен на куриные яйца и питьевое молоко в розничной торговле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба уже направила запросы ценообразования на куриные яйца и молоко в крупнейшие федеральные торговые сети, чтобы изучить обоснованность установления цен на них. Организации должны будут представить в ФАС России информацию о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах их закупки и реализации за период с января по апрель 2026 года.

В ФАС разъяснили, что в рамках анализа будет оценено ценообразование по всем товарным позициям, которые закупают и реализуют торговые сети, причем без учета их ценового сегмента.

«В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ведомство будет незамедлительно пресекать их, принимая соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении ФАС.

5 апреля депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Ярослав Самылин и вице-спикер Владислав Даванков направили обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на куриные яйца в преддверии Пасхи 2026 года.

