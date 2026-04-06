В поте человека нашли молекулу, которая подавляет вирус гриппа

В организме человека обнаружен природный механизм защиты от гриппа. Международная группа ученых показала, что антимикробный пептид дермцидин способен подавлять вирус и препятствовать заражению. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Дермцидин давно известен как вещество с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он вырабатывается организмом постоянно и содержится в поте. Однако новое исследование показало, что этот пептид также обладает противовирусной активностью.

Эксперименты на клеточных культурах и животных моделях показали, что дермцидин способен блокировать проникновение вируса гриппа в клетки. Он связывается с гемагглютинином — белком на поверхности вируса, который отвечает за его прикрепление к клетке и последующее проникновение внутрь.

Такое взаимодействие изменяет структуру вирусного белка и мешает вирусу слиться с клеточной мембраной. В результате вирус инактивируется еще до начала заражения.

«Этот механизм отличается от действия большинства существующих противовирусных препаратов, которые воздействуют на другой белок вируса — нейраминидазу. К таким препаратам вирус может со временем вырабатывать устойчивость», — объяснили исследователи.

Ученые также обнаружили, что дермцидин присутствует не только в поте, но и в местах, через которые респираторные вирусы чаще всего попадают в организм — в носоглотке, слюне и слезах.

Кроме того, анализ показал, что у людей, у которых не развиваются гриппоподобные симптомы, уровень дермцидина в организме примерно в шесть раз выше, чем у более восприимчивых к инфекции людей. Во время респираторных заболеваний концентрация этого вещества также заметно повышается.

По мнению исследователей, открытие может помочь в разработке новых противовирусных препаратов. Поскольку дермцидин воздействует на участки вируса, которые мало меняются у разных штаммов, он потенциально способен обеспечивать защиту сразу от нескольких вариантов вируса гриппа.

Ранее был найден способ «обмануть» вирус гриппа и создать универсальную вакцину.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!