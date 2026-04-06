Россиянам объяснили, как правильно выбрать свежие яйца в магазине

Менеджер Лунев: у свежих яиц желток не должен двигаться
При выборе яиц в магазине особенно важно учитывать их свежесть, которую можно определить по маркировке на скорлупе и с помощью специального прибора. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий менеджер по качеству в «Самокате» Егор Лунев.

По словам эксперта, самыми свежими являются диетические яйца с красной пометкой «Д». Они хранятся не больше 7 дней, после чего переходят в категорию столовых с синей пометкой «С». Такой продукт хранится при комнатной температуре на протяжении 25 суток.

Проверить свежесть яиц также можно с помощью овоскопа — прибора, с помощью которого можно просвечивать скорлупу. Во многих магазинах он находится в зоне сервиса.

«У свежего яйца желток почти не двигается, а внутри видно лишь небольшое светлое пространство с воздухом. Если это пространство увеличивается, а желток свободно смещается, яйцо уже не первой свежести», — объяснил менеджер.

Он также посоветовал обращать внимание на внешний вид товара: потемнение желтка и темные пятная свидетельствуют об ухудшении качества яйца. Скорлупа продукта должна быть чистой и без трещин. Помимо этого, на свежесть указывает матовая поверхность яйца.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что яичница будет полезнее, если готовить ее на воде или кокосовом масле с добавлением овощей и зелени.

Ранее россиянам рассказали, чем категорически нельзя окрашивать яйца.

 
