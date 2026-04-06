Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Поклонская объяснила смену имени на Радведу угрозой от «украинских радикалов»

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший генеральный прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила смену имени вопросами безопасности.

«Человек имеет право на смену имени в любом возрасте. Это было связано с обеспечением безопасности, потому что я очень часто езжу: Крым, Москва, еще какие-то республики. Билеты, естественно, оформляю на свое имя. Кроме того, со мной ездит и дочь. В рамках этого я решила, что нужно изменить и запутать [ситуацию] чтобы не было желающих поехать вместе со мной», — сказала Поклонская.

На уточняющий вопрос она ответила, что речь идет о преследовании «украинских радикалов» и «преступных элементов», которые получают вознаграждение за слежку и даже установку взрывных устройств.

«Чтобы избежать дальнейших провокаций, чтобы как-то обеспечить безопасность себя и своих близких, я сменила имя», — сказала Поклонская

29 октября стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с советником Генпрокурора по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

Ранее Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!