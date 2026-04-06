Поклонская объяснила смену имени на Радведу угрозой от «украинских радикалов»

Бывший генеральный прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила смену имени вопросами безопасности.

«Человек имеет право на смену имени в любом возрасте. Это было связано с обеспечением безопасности, потому что я очень часто езжу: Крым, Москва, еще какие-то республики. Билеты, естественно, оформляю на свое имя. Кроме того, со мной ездит и дочь. В рамках этого я решила, что нужно изменить и запутать [ситуацию] чтобы не было желающих поехать вместе со мной», — сказала Поклонская.

На уточняющий вопрос она ответила, что речь идет о преследовании «украинских радикалов» и «преступных элементов», которые получают вознаграждение за слежку и даже установку взрывных устройств.

«Чтобы избежать дальнейших провокаций, чтобы как-то обеспечить безопасность себя и своих близких, я сменила имя», — сказала Поклонская

29 октября стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с советником Генпрокурора по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

