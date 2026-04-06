Якутянка ограбила дом знакомой и напала на ее пожилую мать

44-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на пенсионерку и краже. Об этом сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел в субботу, 4 апреля, в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. Пьяная злоумышленница вспомнила старые обиды и решила выяснить отношения с 42-летней знакомой. Она пришла к ней домой, но оппонентки на месте не оказалось.

Дверь открыла 72-летняя мать женщины. Незваная гостья избила пенсионерку и похитила из квартиры сотовый телефон. У пострадавшей диагностировали ушибы, царапины, вернувшись домой, дочь увидела избитую мать и вызвала полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

