Во Франции закроют мечеть за публикацию с критикой убитого учителя

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен заявил, что потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен пригорода Парижа Сен-Сен-Дени за распространение на своей странице в Facebook видео c жалобой на убитого под Парижем учителя. Об этом сообщает телеканал TF1.

По словам Дарманена, управляющий мечети распространил видео одного из родителей ученицы школы с критикой учителя, который позднее был убит, и с призывами запугать его.

Ранее стало известно о задержании имама данной мечети по делу об убийстве учителя. Всего в рамках расследования задержаны 15 человек.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что нападавший родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

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