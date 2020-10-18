В Москве за ночь выпало больше 15% месячной нормы осадков
Катерина Медведева
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За прошедшую ночь в Москве выпало более 15% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
«В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров», — рассказал он.
Отмечается, что на подмосковных метеостанциях в Волоколамске, Дмитрове, Шереметьево и Домодедово был зафиксирован снег.
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