Число российских школ на карантине по COVID-19 выросло до 115

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Количество российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось до 115, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Данное число составляет 0,29% от всех школ по стране.

Уточняется, что за последние сутки закрыты на карантин 18 новых школ, вышли с карантина — 6. На карантине находятся 0,86% классов в школах РФ.

Речь идет о 41 регионе.

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