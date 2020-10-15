Три человека погибли при пожаре в нежилом помещении в Новосибирске

Пожарные обнаружили тела трех человек на месте пожара в нежилом помещении в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«Сегодня в Ленинском районе Новосибирска при разборе сгоревших конструкций неэксплуатируемого дощатого строения пожарные обнаружили тела трех человек», — заявила Кулешова.

Отмечается, что пожар в нежилом здании на площади 15 кв. метров произошел днем 15 октября. В помещении проживала семья.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства трагедии, назначена пожарно-техническая экспертиза.

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