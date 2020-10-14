В Госдуме хотят повысить возрастной ценз для владения оружием

Возрастной ценз для получения лицензии на оружие в России необходимо повысить до 21 года, заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный изданию «Известия».

По словам депутата, соответствующий законопроект будет внесен в Думу после обсуждения инициативы с представителями Общественной и Торгово-промышленной палат.

Кроме того, должен быть усилен контроль за владельцами оружия, отметил Выборный. В частности, в случае неоднократного привлечения владельца оружия к административной ответственности за нарушение общественного порядка или его постановки учет из-за алкогольной и наркотической зависимости лицензия должна быть отозвана, а оружие изъято.

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