Нижегородский стрелок ранее не привлекался к ответственности

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, пишет ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

«По результатам проверки было установлено, что Монахов Д. М. к уголовной и административной ответственности не привлекался, — сказал собеседник агентства.

12 октября мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. В результате трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Среди раненых — бабушка подозреваемого, 18-летнего Данилы Монахова. Стрелку удалось сбежать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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