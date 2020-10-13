В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости COVID-19 продлится до ноября

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости короанвирусом в России продолжится в течение около 20 дней, передает РИА «Новости».

«Два инкубационных периода – это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — сказал Горелов.

По его словам, текущий рост является ожидаемым — ученые предупреждали о нем еще весной.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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