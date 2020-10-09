Число новых случаев COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве достигло уровня, который фиксировался в апреле текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Так, в сутки в городе выявляется около четырех тысяч случаев заболевания, что сопоставимо «с самыми большими значениями в апреле», подчеркнул мэр. Кроме того, на текущей неделе количество госпитализаций с COVID-19 выросло до тысячи в день, рассказал Собянин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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