В Хакасии школьница выбросила с балкона деньги, чтобы показаться богатой

В Хакасии школьница сбросила с балкона и раздала друзьям 30 тысяч рублей, чтобы доказать, что она богата. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел в Саяногорске. В полицию обратился мужчина с просьбой найти деньги, которые его дочь сбросила с балкона.

Ученица 4 класса рассказала, что решила доказать, что она очень богатая, ребятам, которые хвастались между собой новыми гаджетами.

«Чтобы подтвердить свои слова, девочка, зная, где у родителей лежит крупная сумма, взяла деньги и скинула их с балкона, а позже, видя, что мама и папа не заметили пропажу, дарила деньги ребятам из соседних дворов. Таким образом, девочка потратила 30 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские провели профилактическую беседу со школьницей и родителями, девочка теперь будет состоять на профилактическом учете в городской полиции.

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