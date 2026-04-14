В Пензенской области отец-одиночка угрожал ножом дочери-подростку

В Пензенской области 15-летняя девочка обратилась в полицию с заявлением на своего 48-летнего отца. Об этом сообщает УМВД по Пензенской области.

Школьница рассказала стражам порядка, что отец воспитывает ее один. Между мужчиной и девочкой часто возникали конфликты из-за того, что школьница отказывается помогать ему по хозяйству.

После очередной ссоры мужчина взял кухонный нож и бросил его в стену над головой дочери, угрожая расправой. Отца задержали, возбуждено уголовное дело, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Тюмени задержали мужчину за избиение ребенка на детской площадке. Инцидент произошел на территории ЖК «Первая линия. Гавань». Мальчики попросили школьника вернуть снегокат, который тот якобы взял у девочек из соседнего дома. После отказа в конфликт вмешался отец одного из мальчиков и ударил одного из детей.

Ранее в Свердловской области женщина годами избивала, пытала и унижала опекаемых детей.