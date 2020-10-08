В России женщины чаще заражаются коронавирусом, чем мужчины

Женщины в России заражаются коронавирусом чаще, чем мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

«Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины», — заявил он.

Акимкин добавил, что по общему числу зарегистрированных случаев коронавируса Россия занимает четвертое место, по выявленным случаям за текущие сутки — шестое, по числу летальных исходов — 12-е.

По последним данным, в России выявили 1 260 112 случаев коронавируса, выздоровели 1 002 329 человек, умерли 22 056.

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