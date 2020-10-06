Ограничения из-за COVID-19 продлятся в Хабаровском крае еще минимум полгода

Ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае продлятся минимум до весны 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на врио зампреда краевого правительства, министра здравоохранения региона Евгения Никонова.

«В ближайшее время снятие ограничений с учреждений социальной сферы не планируется, ситуация с коронавирусом крайне тяжелая... Ограничения можно будет снять не раньше марта», — заявил Никонов.

Ограничительные меры действуют в закрытых учреждениях региона: интернатах, домах престарелых и других. С 24 марта в них введен карантин. Власти региона также рекомендовали работающим гражданам в возрасте старше 65 лет вернуться на самоизоляцию. Всем остальным жителям края необходимо соблюдать масочный режим.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 12 476, С начала пандемии в крае 108 пациентов с COVID-19 умерли.

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