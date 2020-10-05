Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Екатерина Зайцева
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространениям коронавируса в России управляема. Об этом пишет ТАСС.
«В целом ситуация управляемая, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся», — сказал он.
Министр добавил, что наиболее серьезная ситуация складывается в крупных городах, в том числе и в Москве.
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