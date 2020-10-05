В России выявлено 10 888 новых случаев COVID-19

Анна Светлова

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 10 888, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписан 3 181 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 982 324.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 21 475. За минувшие сутки зафиксировано 117 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 225 889 случаев COVID-19.

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