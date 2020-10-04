Париж объявлен зоной максимальной опасности распространения коронавируса

Бернст Ю.

Французское правительство объявило Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Новые ограничительные меры будут объявлены в понедельник, 5 октября, на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго и будут действовать 15 дней.

Уточняется, что рестораны могут оставаться открытыми при условии усиления санитарных мер. ВУЗы будут принимать только 50% учащихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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