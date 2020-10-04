Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе. Об этом сообщает RT.

По словам синоптика, в понедельник, 5 октября, максимальная температура в Москве составит +18°С... +20°С, по области — +15°С... +20°С.

Во вторник, 6 октября, произойдет смена погодных процессов. В этот день прогнозируется небольшой кратковременный дождь при температуре воздуха +17°С... +19°С.

Со среды, 7 октября, дневная температура уже не будет достигать +20°С, сообщила Позднякова, отметив, что ночи станут заметно холоднее.

Существенных осадков не ожидается.

При этом, подчеркнула синоптик, смена антициклонов произойдет очень быстро, после чего «мы снова попадем в теплую часть следующего антициклона».

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