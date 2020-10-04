На Украине могут отменить пенсии в будущем

Украина через 15 лет будет не в состоянии выплачивать гражданам пенсии, так как на это не будет средств. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове, опубликованного на YouTube.

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика, экономическая демография», — сказал Шмыгаль.

По его подсчетам, в будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров. При этом властям страны придется повысить налоги в два раза.

Выходом из ситуации он считает создание накопительной пенсионной системы.

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