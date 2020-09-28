В Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку

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Массовый перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Отмечается, что ситуация с закрытием школ на карантин из-за коронавируса находится под пристальным контролем.

«О массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет», — уточнили в ведомстве.

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