В Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку

Массовый перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Отмечается, что ситуация с закрытием школ на карантин из-за коронавируса находится под пристальным контролем.

«О массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет», — уточнили в ведомстве.

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