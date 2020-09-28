В Минпросвещения не планируют массовый перевод школ на дистанционку
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Массовый перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.
Отмечается, что ситуация с закрытием школ на карантин из-за коронавируса находится под пристальным контролем.
«О массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет», — уточнили в ведомстве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Потеря знаний и здоровья: школы вновь уходят в онлайн
— Российские родители перечислили недостатки дистанционного обучения