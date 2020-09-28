Сына экс-губернатора Иркутской области могут лишить депутатского мандата
Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении депутата заксобрания региона Андрея Левченко депутатского мандата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального парламента.
Соответствующая сессия состоится 30 сентября.
По словам источника, в июне текущего года в законодательное собрание из прокуратуры пришло представление о коррупционной деятельности Левченко.
Назначенная для проверки этой информации комиссия подтвердила ее.
Ранее депутат был задержан за мошенничество в особо крупном размере. Как стало известно, Левченко с напарником предоставляли в Фонд капитального ремoнта многоквартирных домов Иркутскoй облaсти отчетные документы с заведомо завышенной стоимостью определенных ремонтных работ. Уточняется, что сумма нанесенного ущерба превышает 185 млн рублей.
Теперь депутату грозит наказание за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутат Заксобрания Иркутской области задержан за мошенничество в особо крупном размере