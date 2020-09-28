Сына экс-губернатора Иркутской области могут лишить депутатского мандата

Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении депутата заксобрания региона Андрея Левченко депутатского мандата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального парламента.

Соответствующая сессия состоится 30 сентября.

По словам источника, в июне текущего года в законодательное собрание из прокуратуры пришло представление о коррупционной деятельности Левченко.

Назначенная для проверки этой информации комиссия подтвердила ее.

Ранее депутат был задержан за мошенничество в особо крупном размере. Как стало известно, Левченко с напарником предоставляли в Фонд капитального ремoнта многоквартирных домов Иркутскoй облaсти отчетные документы с заведомо завышенной стоимостью определенных ремонтных работ. Уточняется, что сумма нанесенного ущерба превышает 185 млн рублей.

Теперь депутату грозит наказание за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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