В Дагестане шесть заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии

Шесть заключенных вырыли подкоп и сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСИН по региону.

Отмечается, что подкоп был обнаружен в ходе проведения обхода на контрольно-следовой полосе. Затем был организован срочный подсчет осужденных, который показал отсутствие шестерых.

В ведомстве рассказали, что на поиск заключенных был поднят личный состав УФСИН по Дагестану. Также в регионе были выставлены временные розыскные посты и разосланы ориентировки.

Кроме того, по горячим следам были направлены резервные группы и группы преследования, добавили в ФСИН.

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