В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона

Бернст Ю.

В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», известной как община Виссариона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в числе задержанных глава организации Сергей Тороп, а также руководители курагинской местной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

В настоящее время на юге региона проходят следственные действия, утверждает источник.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

В феврале представители религиозной организации сообщили об обысках и допросах в общине в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении администрации школы «Истоки», где учатся дети членов общины.