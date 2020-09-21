В центре Москвы эвакуировали детсад из-за возгорания

В центре Москвы произошло возгорание в электрощитовой детского сада. О этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел в дошкольном учреждении на Большой Калитниковской улице.

Из-за возгорания была произведена эвакуация.

Площадь пожара составила 0,3 кв. м, он уже ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

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