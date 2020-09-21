В центре Москвы эвакуировали детсад из-за возгорания
Катерина Медведева
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В центре Москвы произошло возгорание в электрощитовой детского сада. О этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел в дошкольном учреждении на Большой Калитниковской улице.
Из-за возгорания была произведена эвакуация.
Площадь пожара составила 0,3 кв. м, он уже ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.
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