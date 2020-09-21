Пять человек пострадали от бактерицидной лампы в приморской школе

Следователи приступили к проверке по факту получения ожогов детьми при использовании в классе одной из школ Приморья бактерицидного прибора, пострадали 5 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилось сообщение, что семеро учащихся 9 класса анучинской школы получили ожоги лица и глаз из-за воздействия бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора, установленного в классе.

В прокуратуре Приморья начали проверку данной информации. В правительстве региона заявили, что жалобы на самочувствие были от одного ребенка.

По данным Следственного комитета, в средней школе в селе Анучино Анучинского района в ходе занятия в классе долгое время работал ультрафиолетовый регулятор, в результате его воздействия находившиеся в классе ученики получили ожоги лица и глаз.

Следователи дадут правовую оценку действиям работников школы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил представитель регионального СУСК РФ, всего пострадало пять человек.

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