В Екатеринбурге выпал первый снег

В Екатеринбурге в понедельник, 21 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом снег был мокрым, поэтому не успел образовать снежный покров.

Кроме того, синоптики уточняют, что ночью в регионе наблюдались заморозки.

В Уральском гидрометцентре прогнозируют +5 — +7 и небольшие дожди в течение дня.

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