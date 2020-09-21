В Екатеринбурге выпал первый снег
Ника Пикекатлет
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В Екатеринбурге в понедельник, 21 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом снег был мокрым, поэтому не успел образовать снежный покров.
Кроме того, синоптики уточняют, что ночью в регионе наблюдались заморозки.
В Уральском гидрометцентре прогнозируют +5 — +7 и небольшие дожди в течение дня.
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