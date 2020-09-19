В России предложили наносить на упаковки пиротехники предупреждающие картинки

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил размещать на упаковках пиротехники предупреждающую информацию и изображения последствий неправильного использования товара. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы МЧС России Евгения Зиничева.

Предупреждающую информацию и изображения последствий небезопасного обращения с пиротехникой общественник предлагает наносить на 50% упаковки товара.

Курдесов отмечает, что каждый год использование салютов и петард, особенно во время праздников, приводит к массовым травмам рук, лица и ожогам, а также повреждением стекол в многоквартирных домах и пожарам.

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