Синоптик рассказал о погоде грядущей зимой

Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима не будет аномальной теплой, как это было в сезоне 2019-2020. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил синоптик, грядущая зима будет мягкой и снежной.

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет», — сказал Тишковец.

По его словам, в зимние месяцы ожидается незначительное превышение температурной нормы. Согласно прогнозу специалиста, самым теплым из них станет февраль.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лето не показатель: стоит ли ждать морозной зимы

— Россиянам пообещали суровую зиму

— Специалисты рассказали о предстоящей зиме в Москве