Глава ЕК назвала «Северный поток — 2» политическим проектом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала строительство газопровода «Северный поток – 2» политическим проектом. Об этом сообщает Les Еchos.

Она считает, что остается все меньше надежды на развитие отношений между Евросоюзом и Россией благодаря строительству «Северного потока – 2».

«Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой», — сказала глава ЕК.

По ее словам, в Европе долгое время считали этот проект сугубо экономическим, однако сейчас его можно назвать «в вышей степени политическим».

Фон дер Ляйен добавила, что «поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению».

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