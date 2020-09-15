В Гагаринском районе Москвы ввели карантин из-за случая бешенства

В Гагаринском районе столицы ввели карантин из-за выявления случая бешенства у домашнего животного. Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Так, в течение двух месяцев в районе запрещены выставки собак и кошек, а также любая торговля домашними животными. Гражданам также запрещено выводить своих питомцев за пределы района.

Следить за соблюдением карантина будет столичный комитет ветеринарии. Его специалисты также займутся ликвидацией очага заболевания.

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