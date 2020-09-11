В Грузии отложили начало учебного года до 1 октября из-за коронавируса

Правительство Грузии в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса перенесло начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Грузии Георгия Гахарию.

Речь идет о таких городах, как Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти и Батуми.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста случаев COVID-19

— Власти Грузии скорректировали правила въезда для туристов

— ВОЗ призвала мир готовиться ко второй волне пандемии