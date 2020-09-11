В Грузии отложили начало учебного года до 1 октября из-за коронавируса
Правительство Грузии в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса перенесло начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Грузии Георгия Гахарию.
Речь идет о таких городах, как Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти и Батуми.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли более 900 тысяч человек.
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