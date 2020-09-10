Двое юношей насмерть отравились угарным газом в гараже в Подмосковье
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Тела двух молодых человек были обнаружены в одном из гаражей Подольска, передает пресс-служба подмосковного главка СК России.
По информации следствия, 8 сентября в одном из гаражей города были найдены тела двух 19-летних парней без видимых телесных повреждений.
Согласно предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом в результате работы двигателя машины в закрытом гараже.
По данному факту будет проведена доследственная проверка.