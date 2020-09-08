В Москве во вторник ожидается дождь и +19°С

В Москве во вторник, 8 сентября, ожидается облачная погода и дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит +17°С...+19°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 7 — 12 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +10°С...+12°С. Ветер сменится на северо-западный со скоростью 7 — 12 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба днем и 744 мм — ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.