В Москве во вторник ожидается дождь и +19°С
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В Москве во вторник, 8 сентября, ожидается облачная погода и дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха составит +17°С...+19°С. Прогнозируется южный ветер со скоростью 7 — 12 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +10°С...+12°С. Ветер сменится на северо-западный со скоростью 7 — 12 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба днем и 744 мм — ночью.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.