Волонтеры ведут поиски пропавшего пензенского школьника

В Пензе волонтеры и команды спасателей организовали поиски пропавшего школьника. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По предварительным данным, ребенок перестал выходить на связь с вечера пятницы, 4 сентября. Последний раз его видела бабушка на автобусной остановке возле магазина «Фрегат».

Следователи уточняют, что ученик восьмого класса намеревался ехать в центр города. В 21.00 он позвонил бабушке и сообщил, что находится на Фонтанной площади, однако после этого домой школьник не вернулся.

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