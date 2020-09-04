Гидрометцентр предрек «невыносимую жару» центральной и южной России

Ряд регионов РФ ожидает аномальная жаркая погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд описал такую погоду как «невыносимая жара», передает ТАСС.

«На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории либо на 2–4 градуса, либо на 5–6 градусов выше нормы», — сообщил Вильфанд.

По его словам, в Белгородской, Курской и Воронежской областях температура воздуха может достигать +35 ... +37 градусов по Цельсию. Аналогичная погода ожидает Сочи и Симферополь.

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