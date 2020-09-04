Школьная форма за год подорожала более чем на 20%
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России за 2020 год на 22% подорожала школьная форма. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные «Платформы ОФД».
Согласно данным, с 1 по 29 августа средний чек на покупку школьной формы составил 2080 рублей.
«В аналогичный период 2019 года он был на уровне 1705 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным опроса «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), стоимость полного комплекта школьной формы сейчас составляет около 6,3 тыс. рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах
— В России выросли расходы на подготовку ребенка в школу
— Россияне смогут тратить средства по соцконтракту на текущие нужды