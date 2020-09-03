Правительство разрешило многократно выезжать за рубеж ряду россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне, чьи родственники живут за границей и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

«В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Послабление также вводится и для иностранцев. Они также могут многократно пересекать границу для оказания помощи родственникам, живущих в России.

Отмечается, что решение о смягчении режима ограничений было принято по многочисленным просьбам граждан.

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