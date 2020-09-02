МИД РФ предположил, что немецким врачам запрещают обсуждать Навального с врачами из России
Министерство иностранных дел России допустило, что врачам в Германии запрещают контактировать с российскими медиками по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве добавили, что российские медики в письме предлагали свою помощь немецким врачам в диагностике состояния Навального после госпитализации.
В МИД отметили, что в ответ сотрудники клиники Charite поблагодарили за обращение, но конкретной помощи не просили. Также в заявлении дипведомства сказано, что «партнеры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».
«Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами», — уточняется в заявлении МИД РФ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ: в Германии подтвердили получение запроса от РФ по инциденту с Навальным
— Анализы Навального проверяла сертифицированная ОЗХО лаборатория
— Меркель призвала Россию ответить на вопросы о произошедшем с Навальным