МИД РФ предположил, что немецким врачам запрещают обсуждать Навального с врачами из России

Министерство иностранных дел России допустило, что врачам в Германии запрещают контактировать с российскими медиками по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве добавили, что российские медики в письме предлагали свою помощь немецким врачам в диагностике состояния Навального после госпитализации.

В МИД отметили, что в ответ сотрудники клиники Charite поблагодарили за обращение, но конкретной помощи не просили. Также в заявлении дипведомства сказано, что «партнеры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».

«Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами», — уточняется в заявлении МИД РФ.

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