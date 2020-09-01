Вывозной рейс вылетел из Тель-Авива в Москву

Вывозной рейс с 248 пассажирами на борту вылетел из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Отмечается, что среди пассажиров 235 — российские граждане, остальные 13 — иностранцы.

По словам дипломата, посольство оказывает всестороннее содействие всем россиянам, пожелавшим вернуться домой, в том числе тем, кто находился на территории израильского государства по гуманитарным соображениям.

Рейс SU 501 вылетел из аэропорта имени Бен Гуриона около 8.25, в Москве он приземлится примерно после полудня.

Это девятый вывозной рейс из Тель-Авива, который организовала Росавиация. При этом содействие вывозу граждан оказали МИД и посольство России в Израиле. Первый такой рейс улетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург, а затем в Москву 28 апреля, предыдущий — 25 августа.

Всего вывозными рейсами из Израиля в Россию вылетели 1946 человек, из них 99 — граждане других государств.

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