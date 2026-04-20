В России резко подешевели две модели GAC

GAC снизил цены на кроссовер GS4 и минивэн M8 в России

В России резко снизились цены на GAC M8 и GS4. Причиной стали прямые скидки на прошлогодние версии кроссовера и удешевление двух комплектаций минивэна 2024–2025 годов выпуска. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Цены на минивэн GAC M8 2024–2025 годов выпуска снизились на 250 тыс. рублей в комплектациях GX и GX Premium (примерно на 3,7–3,8%). Теперь эти версии стоят 6,3 и 6,5 млн рублей соответственно.

Все версии GAC M8 2026 года, за исключением комплектации Lounge, подорожали на 250 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними моделями. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin.

Официальные цены на кроссовер GAC GS4 остались прежними, но на машины 2025 года выпуска действует прямая скидка 100 тысяч рублей. С учетом скидки начальная комплектация GB обойдется в 3,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz возродит купе S-Class.