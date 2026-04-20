Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В России резко подешевели две модели GAC

GAC снизил цены на кроссовер GS4 и минивэн M8 в России
GAC

В России резко снизились цены на GAC M8 и GS4. Причиной стали прямые скидки на прошлогодние версии кроссовера и удешевление двух комплектаций минивэна 2024–2025 годов выпуска. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Цены на минивэн GAC M8 2024–2025 годов выпуска снизились на 250 тыс. рублей в комплектациях GX и GX Premium (примерно на 3,7–3,8%). Теперь эти версии стоят 6,3 и 6,5 млн рублей соответственно.

Все версии GAC M8 2026 года, за исключением комплектации Lounge, подорожали на 250 тысяч рублей по сравнению с прошлогодними моделями. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой Aisin.

Официальные цены на кроссовер GAC GS4 остались прежними, но на машины 2025 года выпуска действует прямая скидка 100 тысяч рублей. С учетом скидки начальная комплектация GB обойдется в 3,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz возродит купе S-Class.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!