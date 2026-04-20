Опровергнута эффективность популярного способа похудения

BMJ: газированная вода почти не влияет на похудение

Газированная вода может незначительно влиять на обмен веществ и усвоение глюкозы, однако этого недостаточно для заметного снижения веса. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале BMJ Nutrition, Prevention.

Углекислый газ (CO₂), содержащийся в газированной воде, может частично всасываться через стенки желудка и влиять на кислотно-щелочной баланс крови. Это, в свою очередь, способно активировать ферменты, участвующие в переработке глюкозы, и немного ускорять ее использование организмом.

Однако эффект оказался минимальным. В качестве примера ученые привели процесс гемодиализ, при котором за четыре часа через аппарат проходит около 48 литров крови, а расход глюкозы составляет лишь около 9,5 грамма.

«С учетом столь незначительного снижения уровня глюкозы, углекислый газ в газированной воде не может рассматриваться как самостоятельное средство для похудения», — отметили авторы исследования.

При этом газированная вода действительно может создавать ощущение сытости, что потенциально снижает аппетит. Ранее также предполагалось, что она может ускорять пищеварение и влиять на уровень сахара в крови, однако точные механизмы этих эффектов остаются неясными.

Эксперты подчеркивают, что для контроля веса по-прежнему ключевыми остаются сбалансированное питание и физическая активность. Кроме того, чрезмерное употребление газированной воды может вызывать побочные эффекты, особенно у людей с чувствительным желудком. Среди возможных проблем — вздутие, газообразование, а также усиление симптомов синдрома раздраженного кишечника и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

По мнению ученых, умеренность остается ключевым принципом здорового питания: газированная вода может быть частью рациона, но не заменяет полноценные стратегии снижения веса.

